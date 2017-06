LAVORO: BARBAGALLO, CALENDA SBAGLIA SU IRPEF, AGIRE SU LEVA FISCALE

22 giugno 2017- 16:50

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Non sono d'accordo con Calenda quando dice di no alla riduzione dell'Irpef: bisogna agire sulla leva fiscale per redistribuire la ricchezza. Quando, poi, parliamo di innovazione bisogna anche parlare di riduzione di orario di lavoro, per redistribuire l'occupazione che potrebbe diminuire proprio a causa di quei cambiamenti. Altrimenti, saremo costretti ad aumentare i sussidi per i poveri". E' il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso del suo intervento al convegno 'il lavoro che cambia', a rispondere così al ministro per lo Sviluppo economico per il quale più che un taglio Irpef sarebbe da preferire la strada della defiscalizzazione delle assunzioni e degli investimenti.