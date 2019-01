9 gennaio 2019- 20:14 Lavoro: Barbagallo, 'Governo ci convochi subito e inizi confronto serio'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Noi facciamo Sindacato, stiamo al merito delle questioni: non vogliamo cambiare il Governo, ma chiediamo che il Governo cambi la sua politica economica. Non tutti i provvedimenti adottati vanno nella direzione dello sviluppo del Paese". Così in una nota il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo."Le nostre proposte - sottolinea- sono chiare e mettono al centro il valore del lavoro. Ecco perché chiediamo, tra le altre cose, più investimenti in infrastrutture, meno fisco sul lavoro dipendente e sulle pensioni, più flessibilità verso il pensionamento per più lavoro ai giovani. La manifestazione sarà a sostegno di questi cambiamenti". Il Governo, allora, conclude Barbagallo, "ci convochi subito e inizi con noi un confronto serio e serrato su questi capitoli fondamentali per l’economia del Paese".