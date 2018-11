7 novembre 2018- 20:01 Lavoro: Barbagallo, non percorrere strada conflitto e rassegnazione

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Conoscere, dialogare e confrontarsi con la generazione degli under 40, una generazione spesso fluida che non ha ancora definito la propria identità professionale o che spesso, purtroppo, non è ancora entrata nel mercato del lavoro". Così il segretario organizzativo della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso della presentazione del libro 'i Rassegnati' di Tommaso Labate. Alla presenza dell’autore e del segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, la Uil si è confrontata sulla questione di una generazione fallita, illusa e infine disillusa per ragionare sull’evoluzione e sui cambiamenti della società e per riuscire a identificare e rappresentare chi sogna il lavoro. "Viviamo in una società in cui è forte il conflitto generazionale tra giovani e anziani, un conflitto che ha impoverito il Paese - ha proseguito durante la presentazione il leader della Uil. - È necessario non percorrere la strada del conflitto e della rassegnazione, ma impegnarsi, rimboccarsi le maniche avere voglia di partecipare. Solo insieme si può proseguire per andare nella direzione giusta. Quella del lavoro".