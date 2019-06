10 giugno 2019- 21:48 Lavoro: Barbagallo, 'rafforzare ruolo Oil, molto da fare per diritti e giustizia sociale' (2)

(AdnKronos) - Il presidente della Repubblica, ancora una volta, sottolinea il leader della Uil, "ha dimostrato la sua lungimiranza e la sua grande attenzione a queste tematiche, con un richiamo alla parità di opportunità e di trattamento per tutti i lavoratori, all’idea del lavoro come strumento per affermare la dignità della persona, alla necessità di attuare le Convenzioni sui lavoratori migranti: tutte considerazioni che condividiamo appieno". In particolare in Italia, poi, sottolinea Barbagallo, "noi chiediamo una riduzione dell’enorme peso della tassazione sul lavoro dipendente, oltreché sulle pensioni, per rientrare quantomeno nella media europea. In occasione di un evento internazionale così importante - conclude - ribadiamo queste nostre rivendicazioni, determinati a farle valere per lo sviluppo del nostro Paese e per un futuro del lavoro migliore e più giusto in tutto il mondo".