1 ottobre 2018- 12:26 Lavoro: Barbagallo, ripresa occupazione fittizia, è solo precariato

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Aumento dell’occupazione registrata dai dati dell’Istat è fittizia perché è una occupazione non di qualità; c’è un aumento del lavoro a tempo determinato, un aumento del precariato”. È il leader della Uil, Carmelo Barbagallo a commentare così i dati sull’occupazione Istat presentati oggi."Questi numeri record non mi interessano perché sono lavoretti non qualitativamente e numericamente significativi", spiega a margine della iniziativa sull’Ilva della Uilm.Il mercato del lavoro necessita inoltre per Barbagallo anche di nuovi ammortizzatori sociali. Alla vigilia dell’incontro con il governo, previsto per oggi, infatti, il leader Uil ribadisce come per effetto di una crisi che coinvolge ancora centinaia di imprese “ci sia bisogno di un paracadute con cui rifinanziare gli ammortizzatori sociali come hai fatto per l’Ilva”.