6 marzo 2019- 17:42 Lavoro: Barbagallo, 'taglio cuneo fiscale a favore dipendenti e pensionati'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Da anni, ormai, la Uil chiede un taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e sono anni che aspettiamo che alle promesse seguano i fatti. Speriamo che già dal prossimo incontro con il vice premier Di Maio, su questo punto, possa finalmente emergere qualche elemento di concretezza". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.Un provvedimento del genere, aggiunge, "sarebbe l’unico modo per far aumentare i redditi di lavoratori e pensionati, a differenza di ciò che accadrebbe, invece, con il salario minimo definito forfettariamente per legge". Peraltro, nel nostro Paese, aggiunge, "il salario minimo già esiste: è quello stabilito, per l’appunto, dai minimi contrattuali delle singole categorie e già oggi, in forza dell’articolo 36 della Costituzione, può essere applicato a ogni lavoratore. Anche su questo punto, attendiamo di capire le reali intenzioni del Governo", conclude Barbagallo.