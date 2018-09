24 settembre 2018- 13:52 Lavoro: Bentivogli, disinnescare bomba sociale (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo inoltre sollecitato il governo - continua Bentivogli - ad aprire un confronto con le organizzazioni sindacali sulla manovra economica per ottenere garanzie di copertura economica per le risorse degli ammortizzatori e di garanzia di conferma dell’istituto della Naspi, che non va assolutamente utilizzato per fare cassa per altri provvedimenti (come il reddito di cittadinanza che ha altre finalità) che il governo intende mettere in campo. La Naspi ricordiamo, che la nuova assicurazione per l’impiego è uno strumento di sostegno contro la disoccupazione ed è indispensabile anche per sostenere le politiche attive del lavoro". "Il ministro Di Maio aveva assicurato di inserire queste misure già nel prossimo “decreto urgenze”, questo sarebbe un passo che disinnescherebbe una bomba sociale e consentirebbe il tempo non per estendere sussidi ma per procedere a reindustrializzazioni. L’iniziativa dei metalmeccanici avviene a supporto dell’iniziativa si Cgil-Cisl-Uil che il 18 settembre hanno chiesto un incontro per affrontare questi temi", conclude Bentivogli.