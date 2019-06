11 giugno 2019- 17:30 Lavoro: Boccia, 'serve grande piano di inclusione di giovani'

Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incremento di occupazione e del lavoro è il fine di tutto, serve un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, detassando il lavoro per i giovani e poi avviare una grande stagione di infrastrutture per il paese, in chiave europea, che avrebbe un effetto anticiclico di politica economica, e sarebbe anche un bel segnale per il Paese, riducendo le diseguaglianze". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia oggi al sui arrivo all'assemblea degli Industriali di Verona.