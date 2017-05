LAVORO: BOCCIA, SIAMO CON MATTARELLA, INACCETTABILE GIOVANI AI MARGINI

24 maggio 2017- 11:43

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Siamo con il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando ricorda che il modello sociale europeo, cui noi apparteniamo , è nato proprio dalla 'saldatura tra crescita economica e crescita dei diritti'. Siamo con lui quando denuncia che 'ogni persona disoccupata è un impoverimento per la società. E siamo ancora con lui quando giudica 'inaccettabile' che le nuove generazioni restino ai margini". A richiamare le parole del Capo dello Stato, è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel lungo passaggio della sua relazione dedicata ai giovani. "Dobbiamo finanziare lo sviluppo e non la disoccupazione. Dobbiamo agire affinchè le sue parole non restino inascoltate", sottolinea Boccia.