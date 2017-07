**LAVORO: BOERI, REI NON BASTA, AMPLIARE PLATEA E AUMENTARE IMPORTO**

4 luglio 2017- 11:16

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Il Rei, il Reddito di Inserimento che prenderà forma nel 2018, non è sufficiente a coprire l'intera platea degli indigenti in Italia. E' un primo passo ma va modificato. La richiesta arriva dal presidente Inps, Tito Boeri, per il quale "manca ancora in Italia uno strumento universalistico" a sostegno della disoccupazione e della indigenza. Due le modifiche da apportare:ai criteri di accesso al beneficio e all'importo corrisposto.