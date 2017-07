LAVORO: BOERI, REI NON BASTA, AMPLIARE PLATEA E AUMENTARE IMPORTO (2)

4 luglio 2017- 11:18

(AdnKronos) - "E' ancora una misura basata su condizioni categoriali arbitrarie: presenza in famiglia di un componente minore oppure di una persona con disabilità, di una donna in gravidanza o di un disoccupato con più di 55 anni, che contribuiscono a contenere la spesa, ma possono finire per escludere molte persone bisognose di aiuto", spiega Boeri, per il quale invece l'accesso dovrebbe essere condizionato "unicamente ad una prova dei mezzi e la cui durata dipenda dal comportamento del beneficiario, disponibilità a lavorare se in condizione di farlo, dichiarazione tempestiva di ogni altro reddito nel frattempo percepito". Anche l’importo del Rei "sembra troppo basso: non potrà eccedere i 340 euro al mese per una persona sola, quando la corrispondente soglia Istat di povertà assoluta, anche al Sud, è superiore ai 600 euro al mese", annota ancora Boeri.