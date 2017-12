LAVORO: BOLDRINI, è PAROLE CHIAVE, PENSARE AI GIOVANI E ALLE DONNE

12 dicembre 2017- 12:07

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "La parola chiave deve essere il lavoro per i giovani, non può essere altra. I giovani che lavorano nella precarietà, che lavorano tre mesi e poi si fermano: non è possibile. Io non guardo neppure le statistiche, mi basta guardare la vita di mia figlia e dei suoi amici". Lo ha affermato la presidente della Camera Laura Boldrini durante il tradizionale scambio di auguri con la Stampa parlamentare, oggi a Montecitorio, e in cui, rivolgendosi al Presidente dell'Asp Sergio Amici ha ironizzato: "tra le cose che mi mancheranno - ha detto con un sorriso - le domande enciclopediche che lei ogni volta pone sul tavolo".Sottolineando come la disoccupazione giovanile "corroda la democrazia", la presidente ha esortato al "lavoro ai giovani e lavoro alle donne, altro tema su cui bisogna concentrarsi. Io a volte parlo di un piano di occupazione straordinario femminile", ha sottolineato Boldrini ricordando come il tema dell'occupazione delle donne incida anche sul calo delle nascite ed è dunque "essenziale per evitare il declino del nostro paese".