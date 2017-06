LAVORO: CALENDA, BENE DATI ISTAT MA RESTA COMUNQUE MOLTO DA FARE

22 giugno 2017- 16:08

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "I dati restano insufficienti a generare un benessere diffuso, a creare crescita e sostenibilità del debito poderoso che abbiamo. Quindi, siamo molto contenti di non essere dove eravamo, visto che abbiamo avuto una doppia recessione più pesante di quella degli altri paesi Ue, ma è ancora un percorso lungo, molto complesso. E' se il Pil cresce del +0,1% o del -0,1% il lavoro che abbiamo da fare resta lo stesso ed è enorme". Così il ministro dello sviluppo economico, Carlo calenda, commenta i dati sull'occupazione e pil 2016 presentati oggi dall'Istat annotando però come in Italia ci sia "un dibattito un pò ridicolo sull'interpretazione dei dati ". Sull'occupazione però, conclude a margine del convegno su 'lavoro che cambia', " la frattura tra Sud, che migliora , e Nord, che peggiora, aumenta".