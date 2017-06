LAVORO: CAMUSSO, CON ORLANDO E DAMIANO INCONTRO UTILE E POSITIVO

7 giugno 2017- 19:04

Roma, 7 giu, (AdnKronos) - "Un incontro utile e positivo che spero ripeteremo con frequenza e che ha permesso, dopo tanto tempo, un confronto aperto sulla situazione politica, economica e sociale del Paese". Così in una nota il segretario generale della Cgil Susanna Camusso al termine dell'incontro, che si è tenuto quest'oggi presso la sede nazionale della Cgil, con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, e il presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano.A Orlando e Damiano, prosegue Camusso, "ho espresso le preoccupazioni della Cgil sui pericoli che potrebbero derivare dalla fine anticipata della legislatura, che metterebbe in discussione la prossima legge di bilancio, non permettendo così di affrontare pensioni e ammortizzatori. Una prospettiva - spiega - che ricadrebbe interamente sulla condizione dei lavoratori e delle fasce deboli della popolazione".Con il ministro della Giustizia e con il presidente della Commissione Lavoro della Camera, aggiunge, "abbiamo poi esaminato lo stato dell'economia e della finanza del nostro Paese con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile e all'aumento della precarizzazione. Non ho nascosto il disappunto e la contrarietà per la reintroduzione dei voucher e ho sottolineato la necessità di affrontare con decisione il riordino del diritto del lavoro, così come - conclude Camusso - abbiamo proposto nella Carta dei diritti universali del lavoro che Cesare Damiano ha iscritto ai lavori della Commissione di cui è presidente".