4 marzo 2019- 18:57 Lavoro: Carfagna, 'su salario minimo gara a chi è più di sinistra'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - “Discutere di salario minimo si può e si deve, vedendo in dettaglio le proposte e confrontandosi con imprese e sindacati. Usarlo come stanno facendo M5S e PD per fare la gara a chi è più di sinistra, o per evocare un 'nuovo forno' Di Maio-Zingaretti, sembra una strumentalizzazione di milioni di lavoratori precari e della loro speranza di un salario più alto. Serve meno tattica e più azioni concrete”. Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.