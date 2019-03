14 marzo 2019- 11:36 Lavoro: Casellati, 'norme tutelino rapporto e non posto'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo tornare a riflettere su una disciplina che tenga conto di dimensioni del lavoro sempre meno scandite da orari, luoghi designati e relativi controlli e sempre più caratterizzate invece da una dimensione collaborativa che deve e può valorizzare competenze e professionalità. Come diceva Biagi, serve una legislazione che si preoccupi del rapporto di lavoro più che del 'posto di lavoro', un rapporto segnato da cicli che devono essere anche intervallati da periodi di formazione". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo al convegno "La salute della persona nelle relazioni di lavoro", organizzato in ricordo di Marco Biagi a 17 anni dalla sua scomparsa."Aveva intuito -ha ricordato la seconda carica dello Stato- le trasformazioni della società e del mondo del lavoro ben prima della rivoluzione digitale. Già 20 anni fa sosteneva che 'il mercato e l'organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con crescente velocità, ma non altrettanto avviene per la regolazione dei rapporti di lavoro. Sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, intervallati da forme intermedie o da periodi di formazione e riqualificazione professionale'".