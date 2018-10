2 ottobre 2018- 12:13 Lavoro: Casellati, su formazione professionale evitare dispersione fondi

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Auspico che i prossimi interventi normativi in materia di formazione professionale puntino ad evitare gli sprechi e la dispersione di fondi comunitari, per concentrarsi invece sulle priorità. Supportare cioè l'individuazione e la somministrazione alle giovani generazioni delle nuove competenze che il mercato del lavoro richiederà da qui ai prossimi anni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo in apertura dei lavori del seminario su formazione professionale e lavoro, organizzato dal Centro nazionale opere salesiane per la formazione e l’aggiornamento professionale, svoltosi questa mattina nella Sala atti parlamentari della Biblioteca del Senato. "Ma da parte dei decisori pubblici, ci vorrà anche -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- una visione sistemica e di lungo periodo in grado di disegnare e dare un’identità economica definita a questo Paese per i prossimi decenni. Senza visione non c’è futuro".