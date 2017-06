LAVORO: CGIL, CERTEZZE E IMPEGNI PRECISI PER POLITICHE ATTIVE (2)

8 giugno 2017- 16:11

(AdnKronos) - Per la dirigente sindacale "altrettanto complessa è la condizione dei lavoratori di Anpal servizi. Nonostante l’impegno assunto dal Ministro Poletti nel 2015 - spiega - per la continuità occupazionale e per una riorganizzazione interna in grado di affermare la centralità dell’Agenzia nel supporto alle politiche attive, i lavoratori continuano ad affrontare proroghe di contratti, richieste di nuove procedure di selezione e promesse di avvio di percorsi di stabilizzazione".A questa situazione, sottolinea Scacchetti, "si aggiungono strumenti come garanzia giovani e l’assegno di ricollocazione, che stentano ad avere un valore aggiunto nella difficile congiuntura economica". Nonostante i proclami e le propagande quotidiane, prosegue, "non vediamo il necessario impegno e sforzo economico e politico affinché le politiche attive diventino terreno di investimento per la valorizzazione e riqualificazione delle competenze dei lavoratori, e per le garanzie di continuità occupazionale dei tanti, troppi, precari che in questi anni hanno sostenuto il sistema".Atti e scelte utili per la piena definizione di un sistema pubblico nazionale di politiche attive, rileva, "non sono quindi più derogabili. Per questo continueremo a sollecitare Ministero e Anpal, anche sostenendo le mobilitazioni dei lavoratori che si riterranno necessarie, affinché, insieme al sistema delle Regioni e con il necessario confronto con le parti sociali, si proceda in tal senso", conclude.