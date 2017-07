LAVORO: CGIL, DATI NON STUPISCONO, CAMBIARE SCELTE POLITICHE (2)

3 luglio 2017- 17:03

(AdnKronos) - Per la segretaria confederale "è sbagliato riproporre vecchie ricette come quella degli sgravi per le assunzioni dei giovani. Ricette che, come dimostrato dai dati Istat di oggi, non hanno determinato gli effetti auspicati e che rischiano di generare una bolla come già accaduto con il Jobs act. A ciò si aggiunge - prosegue - la preoccupazione che le agevolazioni fiscali possano riguardare il versante contributivo: oltre al danno quindi anche la beffa di future pensioni, per i più giovani, povere o poverissime".Occorrono, conclude Scacchetti, "politiche nuove che a partire da forti investimenti pubblici creino le condizioni per la crescita, lo sviluppo e quindi nuova occupazione".