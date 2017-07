LAVORO: CGIL, NECESSARI INTERVENTI ALTERNATIVI A SGRAVI E DECONTRIBUZIONI

17 luglio 2017- 18:22

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - “Il mercato del lavoro italiano vive una condizione di debolezza strutturale. Servono interventi alternativi alle politiche di soli sgravi, decontribuzioni e deregolamentazione, che sono state sempre accompagnate a continui tagli alla spesa pubblica e alla riduzione degli investimenti”. É quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti in merito ai dati diffusi quest'oggi da Ocse e Commissione europea. “Purtroppo, il fragile recupero occupazionale - prosegue la dirigente sindacale - non scalfisce il divario, sempre più preoccupante, tra il nostro tasso occupazionale e quello dei principali Paesi europei. Peggio di noi solo Grecia e Turchia”. “A crescere - evidenzia Scacchetti - è quasi esclusivamente l'occupazione per i lavoratori più anziani, un andamento da attribuire all'innalzamento dell'età pensionabile e che dimostra, come sosteniamo da tempo, la necessità di un intervento sulle pensioni per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”. Per quanto riguarda i giovani, Scacchetti sottolinea la loro “drammatica condizione, non solo per il triste primato dei Neet, ma anche per il fatto che i pochi che riescono a trovare un’occupazione hanno di fronte un futuro precario e instabile, con tutti i rischi che ciò comporta dal punto di vista delle prospettive di vita e per la previdenza futura”.