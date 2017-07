LAVORO: CGIL, NECESSARI INTERVENTI ALTERNATIVI A SGRAVI E DECONTRIBUZIONI (2)

17 luglio 2017- 18:22

(AdnKronos) - Per la segretaria confederale la fotografia scattata sia dall'Ocse che la Commissione Ue dimostra come “l'incremento di investimenti pubblici e privati, così come indichiamo nel nostro Piano del Lavoro, debba essere al primo posto nell'agenda politica italiana”. “Solo così - conclude Sacchetti - si può generare nuova occupazione. Bisogna poi scommettere sulla qualità del lavoro e dei suoi diritti sia come elemento di dignità, tutela e protezione sociale, che come precondizione indispensabile per crescita e sviluppo”.