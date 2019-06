4 giugno 2019- 16:50 Lavoro: Cgil, 'stabilità dati Istat nasconde problemi strutturali'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Dietro alla stabilità dei dati su occupati e disoccupati, rilevati oggi dall’Istat, si celano gravi problemi strutturali del nostro mercato del lavoro: cresce l’occupazione solo per gli over 50, mentre i giovani sono condannati a sognare un posto di lavoro; il tasso di disoccupazione è tra i più alti dell’Unione europea, peggio di noi Grecia e Spagna". Ad affermarlo in una nota è la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti commentando i dati Istat."Il Paese - sottolinea - è fermo. È urgente un Piano straordinario per l'occupazione, spinto dal rilancio di investimenti pubblici e privati. Occorre ripartire dal lavoro di qualità, dal rinnovo dei contratti nazionali, da serie politiche industriali, e da una vera riforma fiscale nel segno della progressività e della legalità. Purtroppo - conclude - le politiche del Governo vanno nella direzione sbagliata. Se non riparte il lavoro l’Italia non tornerà a crescere".