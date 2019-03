6 marzo 2019- 17:14 Lavoro: Cisl, bene Zingaretti su necessità confronto costruttivo su salario minimo

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "E' importante e positivo che il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, abbia riconosciuto oggi che il tema del salario minimo vada affrontato attraverso un confronto costruttivo con le parti sociali, senza fughe in avanti". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra.La Cisl, aggiunge, "condivide questo giusto percorso metodologico che valorizza il ruolo responsabile dei corpi sociali sulle questioni del lavoro. Per questo siamo disponibili al confronto con il Governo e con il Parlamento per condividere misure concrete per alzare i salari dei lavoratori italiani e per evitare la piaga del sottosalario e del dumping contrattuale che colpisce il lavoro nel nostro paese".Il tema del salario minimo, rileva Sbarra, "è stato troppo spesso evocato in termini elettorali e propagandistici. La Cisl non è disposta a lasciar venire avanti ipotesi valide sulla carta ma dannose nella concreta realtà".