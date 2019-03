6 marzo 2019- 17:14 Lavoro: Cisl, bene Zingaretti su necessità confronto costruttivo su salario minimo (2)

(AdnKronos) - La prima e fondamentale cosa che serve ai lavoratori italiani, aggiunge il sindacalista, "è di poter contare su minimi contrattuali dignitosi che siano garantiti 'erga omnes', uguali per tutti i lavoratori di un settore applicando il Ccnl di riferimento firmato da parti sociali davvero rappresentative. I bassi salari nel nostro paese sono anche alimentati dalla libera adozione di contratti in dumping tra gli oltre 870 registrati al Cnel". In Italia difficilmente, aggiunge, "esistono lavoratori dipendenti non coperti da un Ccnl, ma esistono troppi lavoratori cui viene applicato un cattivo contratto stipulato da sindacati ed associazioni 'pirata'. Definire, quindi, che i minimi salariali contrattuali possano avere valore legale (come abbiamo richiesto nel Patto della fabbrica di 1 anno fa) è la via che proponiamo a Governo e Parlamento per attuare un buon salario ai lavoratori italiani". Per Sbarra, "non possiamo mai dimenticare che un buon Ccnl oltre ai minimi tabellari comporta molti altri elementi salariali (maggiorazioni, premi, edr, ecc.) nonché un sostanzioso welfare (pensionistico e sanitario) che nessun salario minimo per legge potrà mai garantire. Sì al confronto, dunque, ma no a soluzioni dal sapore elettorale che danneggino il valore della contrattazione. Attuare subito gli accordi per la misurazione della rappresentanza delle parti sociali, rallentate, per non dire ostacolate in questi mesi dal Ministero del Lavoro e Inps, è per noi la via più utile e razionale".