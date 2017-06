LAVORO: CISL, RISALE CIG MA PROSEGUE RIPRESA OCCUPAZIONALE

23 giugno 2017- 15:19

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Preoccupante il balzo delle ore di cassa integrazione tra aprile e maggio, spiegabile solo in parte con l’aumento del 45% della cassa ordinaria a seguito dell’allentamento, su nostra richiesta, di alcuni criteri interpretativi che potrebbero aver prodotto immediatamente un aumento delle domande accettate. Accanto a questo si registra anche un aumento del 99% della cassa straordinaria, ed è questo il dato critico, perché può essere indicatore del ritorno di crisi aziendali vere e proprie". Così il segretario confederale della Cisl, Gigi Petteni, commenta i dati diffusi oggi dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps e sul ricorso alla cassa integrazione.Ma il valore assoluto delle ore autorizzate, sottolinea, "non è particolarmente elevato rispetto ai mesi scorsi e resta il trend di rallentamento anno su anno. Va soprattutto tenuto conto che in aprile si era verificato un calo significativo ed il balzo attuale può spiegarsi in parte anche così". In ogni caso, pur se a seguito di due anni di oggettivo calo, ora, aggiunge Petteni, "abbiamo di fronte un segnale da non sottovalutare, che ci dice che non siamo ancora fuori dalla crisi. Intanto prosegue la ripresa occupazionale con un saldo occupazionale di 490.000 unità, di cui però 415.000 sono rapporti a termine".