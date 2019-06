4 giugno 2019- 12:21 Lavoro: Cna, riparte in artigianato e micro e piccole imprese, aprile +1,7%

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Riprende a crescere con l’occupazione nell’artigianato e nelle micro e piccole imprese. Ad aprile ha segnato un incremento dell’1,7% rispetto a marzo e del 3,2% su base annua. Una crescita particolarmente significativa: arriva dopo due mesi caratterizzati da una fase di significativo rallentamento. Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro Cna, curato dal Centro studi della Confederazione, che dal dicembre 2014 analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione su un campione di quasi 20mila imprese associate che occupano circa 140mila dipendenti.La debolezza della domanda di lavoro registrata nei primi tre mesi del 2019 non sembra, però, aver segnato una inversione di tendenza. Le assunzioni hanno registrato la quarta riduzione annua consecutiva (-1,5%). Una dinamica che solo il forte calo delle cessazioni (-4,1%) ha permesso non influisse sull’andamento dell’occupazione, rimasta in terreno positivo. In poco più di quattro anni, di conseguenza, l’incremento degli occupati nelle imprese artigianali, micro e piccole ha sfiorato il 15%, per la precisione raggiungendo il 14,9%. Il risultato di aprile è importante anche perché arriva dopo una lievissima ripresa del prodotto interno lordo (+0,2% la crescita stimata dall’Istat ne primo trimestre 2019) e lascia sperare che un clima congiunturale più favorevole potrebbe stimolare una crescita ben più robusta.