9 gennaio 2019- 19:54 Lavoro: Cominardi a Boeri, 'reddito non penalizzerà famiglie'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Il sistema di erogazione del reddito di cittadinanza penalizzerà le famiglie e in particolare le famiglie numerose? Non è affatto vero. L’attenzione verso le famiglie che hanno più figli è massima e sono già previsti coefficienti di ricalcolo della prestazione, con clausole più vantaggiose per chi ha figli disabili". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali, Claudio Cominardi intervenendo nella discussione sul reddito di cittadinanza e rispondendo anche al presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui la forma di sostegno al reddito prevista dal Movimento 5 Stelle andrebbe 'contro le famiglie'."Chi ha figli disabili - aggiunge Cominardi - sarà tutelato in più modi. Sia sotto il profilo dei requisiti di accesso al reddito, sia relativamente ai vincoli chilometrici legati alla accettazione delle proposte di lavoro".