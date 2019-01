9 gennaio 2019- 19:56 Lavoro: Cominardi, 'non incentiverà quello 'nero', lo farà emergere'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza non incentiverà, ma farà emergere il lavoro nero". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali, Claudio Cominardi intervenendo nella discussione sul reddito di cittadinanza."L’assunzione di mille ispettori in più all’Ispettorato del Lavoro, l’implementazione dei sistemi di controllo a disposizione della Guardia di Finanza e l’introduzione di sanzioni penali per chi fa il furbo - sottolinea Cominardi - sono già un forte deterrente, ma non va sottovalutata la parte incentivante: attraverso il reddito di cittadinanza si può ambire a un lavoro sicuro, ben pagato e in regola sotto il profilo retributivo e contributivo: davvero c’è chi preferirebbe un lavoro in nero sapendo di rischiare per molto meno?".