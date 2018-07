12 luglio 2018- 15:29 Lavoro: Confapi, ridisegnare Governance centri per impiego

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Occorre ridisegnare la governance, l’organizzazione, le politiche di reclutamento e valutazione delle risorse umane coinvolgendo in questo processo anche le Associazioni, come la nostra, che hanno radicamento sul territorio e conoscono la realtà produttiva esistente. Nonostante il potenziamento funzionale dei centri dell’impiego e i reiterati programmi di assunzione, rileviamo con dispiacere che tutt’ora questo sistema non riesce nemmeno a realizzare la mission principale di essere il ‘facilitatore’ dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro". È la posizione espressa questa mattina da Confapi nel corso dell’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato in merito all’indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e all’estero.La capacità di erogare misure di politiche attive attraverso efficaci servizi per il lavoro, ha spiegato il vicepresidente di Confapi Roma e membro di Giunta, Vincenzo Elifani, "costituisce il metodo che negli altri Paesi europei, negli ultimi anni e malgrado la crisi, ha garantito risultati importanti. Germania e Francia, ad esempio, hanno aumentato sensibilmente l’investimento in servizi per il lavoro proprio nella fase in cui la crisi economica era più acuta, riuscendo così a contenere la disoccupazione giovanile. Nel 2015, l’Italia ha speso 750 milioni di euro per i servizi pubblici per l’impiego, cifra che serve a coprire il costo di circa 9 mila dipendenti". Questo investimento, ha osservato, "è di gran lunga inferiore rispetto ai 5,5 miliardi di euro spesi ad esempio dalla Francia e agli 11 miliardi sostenuti dalla Germania. Nel nostro Paese, se la spesa destinata ai servizi per il lavoro fosse stata in linea con la media europea (0,21% del Pil), si sarebbero dovuti stanziare circa 3,5 miliardi".