20 febbraio 2019- 11:26 Lavoro: Confartigianato, in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (2)

(AdnKronos) - Sul buon andamento degli ingressi sul mercato del lavoro dei giovani con apprendistato influisce la Legge di bilancio 2018, ed il recente orientamento dell’INPS sul regime contributivo per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello nelle imprese fino a nove dipendenti, che accoglie la richiesta di Confartigianato: in particolare per i primi due anni di contratto vengono confermate le aliquote contributive previste per le imprese fino a 9 dipendenti (rispettivamente 1,5% e 3%) mentre a partire dal terzo anno l’aliquota passa dal 10% al 5%.“Al di là dei vantaggi economici - dichiara Bonomo - da sempre l’apprendistato rappresenta per le MPI l’opportunità per conoscere, far crescere e formare le nuove leve. Con un percorso formativo ben progettato e gestito, il giovane viene accompagnato a imparare non solo un mestiere, ma a vivere la valenza educativa e formativa del lavoro stesso. In particolare con quello duale, attivato in collaborazione con le scuole, i CFP, gli ITS e le Università, che consente ai giovani, lavorando, di conseguire un titolo di studio. Seppure con numeri ancora contenuti, questa tipologia ha fatto registrare una crescita di oltre il +20% nell’ultimo biennio". "Di recente per rafforzarlo, abbiamo sottoscritto un accordo sindacale regionale che, in linea con il precedente del 2016, prevede importanti prestazioni di sostegno alle imprese (formazione dei tutor, co-progettazione e integrazione DVR) e una borsa di studio di 1.050 euro per i giovani che si aggiunge alle misure previste in tema di previdenza complementare e assistenza sanitaria”, spiega.