20 febbraio 2019- 11:26 Lavoro: Confartigianato, in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (3)

(AdnKronos) - “Sull’apprendistato duale però - sottolinea Bonomo - persistono le difficoltà interpretative legate ad un incerto quadro normativo che rallenta la partecipazione delle imprese, oltreché la scarsa conoscenza dei benefici del contratto da parte delle imprese ma anche delle famiglie. Molta strada resta da fare, ma pare essere davvero questa l’unica credibile per dare una risposta ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Nei giornali continuo a leggere di imprese che lamentano difficoltà a reperire nuovi lavoratori: cercano candidati che possano essere impiegati immediatamente, con alle spalle una formazione precedente acquisita sul posto di lavoro ed un’esperienza di almeno 5-10 anni". "Il momento del “tutto e subito” se c’è mai stato, è finito. Dobbiamo impegnarci in prima persona come imprenditori per formare le professionalità di cui abbiamo bisogno, collaborando con le istituzioni formative di ogni ordine e grado, programmando in anticipo i nuovi ingressi e le uscite, dimostrandoci sempre disponibili a trasmettere competenze e apprenderne di nuove”, conclude.