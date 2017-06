LAVORO: CONFARTIGIANATO VENETO, IL CONTRATTO INPS ON LINE UN PASTICCIO

1 giugno 2017- 16:17

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - “Prendiamo atto che - con il voto di fiducia di pochi minuti fa alla Camera (la parola passerà ora a Palazzo Madama, prima alla Commissione Affari Costituzionali e Bilancio, poi di nuovo in aula il 13 giugno) - con la nascita del “contratto Inps on line”, questo Governo ha “sfornato” un bel pasticcio”. Lo afferma Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto che prosegue: “la nuova regolamentazione del lavoro occasionale destinata a sostituire i voucher cancellati per evitare lo sciagurato referendum promosso dalla Cgil servirà marginalmente allo scopo a causa dei tanti vincoli di cui è caricata come gli eccessivi dati richiesti dalla piattaforma Inps (con forte aggravio burocratico), i costi ulteriori e soprattutto per il nuovo limite dei 5 dipendenti, che sembra un numero uscito per estrazione da un cilindro dato che non è nemmeno quello della definizione europea di micro impresa (9 dipendenti) e che, in ogni caso, dovrebbe riguardare almeno l’intero artigianato".