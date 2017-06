LAVORO: CONFARTIGIANATO VENETO, IL CONTRATTO INPS ON LINE UN PASTICCIO (2)

1 giugno 2017- 16:17

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo delusi - prosegue - ma non per questo rassegnati. Vogliamo prendere questo atto del Governo come un “acconto” su una futura riapertura - magari subito dopo le paventate elezioni di autunno - del capitolo voucher che porti a rimediare a questa soluzione al forte ribasso che non accontenta nessuno. La flessibilità - prosegue il Presidente - passa necessariamente per strumenti agili e semplici che la regolamentino, altrimenti il rischio è favorire il sommerso”.“Ci tengo a ricordare - sottolinea Bonomo - che pur essendoci stato un uso crescente man mano che il voucher si consolidava, nel periodo di suo massimo utilizzo non ha comunque mai superato la soglia del 0,23% del monte ore lavorate. Con il voucher il lavoro occasionale aveva finalmente trovato una regola semplice e funzionale che, con l’abrogazione, è oggettivamente venuta meno. Per questo - conclude - saremo parte attiva affinché, appena possibile, il capitolo venga riaperto e si lavori solo a titolo di esempio, su limiti di importo con distinzione tra le imprese che svolgono servizi in genere (alle persone, alle imprese etc) e le altre. Poste queste restrizioni, non ne servono altre”.