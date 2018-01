LAVORO: CONFCOMMERCIO, DATO ISTAT NOVEMBRE BUON SEGNALE PER ECONOMIA

9 gennaio 2018- 12:38

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Il dato di novembre è buon segnale per l’economia italiana". Così in una nota Confcommercio commentando i dati diffusi oggi dall'Istat sul lavoro. "Se letto con la ripresa del clima di fiducia a dicembre e con l’incremento del reddito disponibile reale nel terzo trimestre del 2017, - sottolinea Confcommercio - costituisce il presupposto per una buona entrata nel 2018. Anno, comunque non privo di incertezze di natura internazionale e interna". I dati di per sé favorevoli comunque, aggiunge Confcommercio, "non debbono far trascurare gli squilibri presenti nel mercato del lavoro. Vi sono, infatti, dei segmenti che mostrano ancora elementi di difficoltà. In particolare la fascia di età compresa tra i 35 ed i 49 anni, la più numerosa, e i lavoratori autonomi".