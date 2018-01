LAVORO: CONFCOMMERCIO, QUADRO CONGIUNTURALE ANCORA INCERTO

31 gennaio 2018- 12:37

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "I dati sull’andamento dei principali indicatori del mercato del lavoro nell’ultimo mese del 2017 testimoniano l’elevato grado di incertezza che permea il quadro congiunturale". Questo il commento di Confcommercio alle rilevazioni su occupati e disoccupati diffuse oggi dall’Istat.Al di là del calo registrato dagli occupati a dicembre (-66mila unità su base mensile), continua la nota, "si rileva, infatti, nell’ultimo trimestre del 2017, una crescita molto contenuta (+13mila unità rispetto al periodo luglio-settembre) ed in netto ridimensionamento rispetto a quanto sperimentato nei periodi precedenti. Persistono, inoltre, elementi di difficoltà in alcuni segmenti ed in particolare nella fascia d’età tra i 35 ed i 49 anni".Queste osservazioni, aggiunge, "portano a valutare con una certa prudenza sia i dati favorevoli sulla disoccupazione, in deciso ridimensionamento negli ultimi quattro mesi, sia i dati annuali che mostrano comunque un apprezzabile aumento dell’occupazione (+262mila unità)".