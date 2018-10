1 ottobre 2018- 13:18 Lavoro: Confesercenti, su contratti a termine incide corsa al rinnovo

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Dal lavoro arrivano dati positivi, ma potrebbe essere presto per brindare. Sul boom degli occupati a tempo determinato, infatti, potrebbe incidere in misura significativa anche la corsa al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine prima dell’arrivo del Dl Dignità, pubblicato a luglio con la previsione di un periodo di transizione fino al 31 ottobre per i contratti già in essere al momento dell’approvazione del decreto". Così Confesercenti commenta i dati sull’occupazione ad agosto diffusa oggi dall’Istat. Per avere la certezza, rileva, "occorrerà attendere i dati sulle attivazioni, le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine. Ma la considerazione, comunque, getta un’ombra sulla performance del mercato del lavoro italiano ad agosto. Nel mese, segnala l’Istat, l’occupazione cresce dell’1,4%, pari a +312 mila unità, ma è dovuta interamente all’aumento dei lavoratori a termine (+351 mila), mentre calano i dipendenti permanenti (-49 mila). Quasi ferma sull’anno, invece, l’occupazione indipendente - +11mila nel confronto con lo stesso mese del 2017 – che però registra un calo rilevante (-26mila lavoratori) rispetto a luglio".