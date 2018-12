28 dicembre 2018- 12:16 Lavoro: Conte, con dl dignità dato segnale forte contro precariato

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Il decreto Dignità ha dato un segnale importante al mondo del lavoro" e cioè che "la precarizzazione a vita non è accettabile, un segnale che governo continua a sottoscrivere: noi vogliamo privilegiare e incentivare i contratti a tempo indeterminato. Non abbiamo abolito i contratti a tempo determinato ma li abbiamo regolamentati in modo più stringente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.