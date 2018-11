5 novembre 2018- 12:38 Lavoro: Conte, se necessari correttivi a dl dignità

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Se qualcosa non funzionasse nel decreto dignità, adotteremmo i provvedimenti necessari”. Lo assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a Bruno Vespa nel libro ‘Rivoluzione’ in uscita il 7 novembre. "La dignità -rivendica il premier- è un valore fondamentale della persona. Ed è importante collegare questo concetto al lavoro. Occorreva intervenire per evitare la precarizzazione eccessiva del lavoro. Non è una legge contro i lavori a tempo determinato, anche se abbiamo introdotto qualche limite. E l’accrescimento delle indennità per i licenziamenti illegittimi non è un grande problema per le imprese. Se qualcosa non funzionasse, adotteremmo doverosamente i correttivi necessari".