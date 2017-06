LAVORO, CRESCE L'OCCUPAZIONE: +1,3% NEL 2016

22 giugno 2017- 11:28

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Cresce l'occupazione nel 2016. Secondo la stima preliminare dell'Istat sull'occupazione a livello territoriale, nel 2016 l'occupazione, misurata in termini di numero di occupati, è cresciuta dell’1,3%. L’aumento maggiore, segnala l'Istituto di Statistica, si osserva nelle regioni del Nord-est (+1,8%), seguite da quelle del Mezzogiorno (+1,6%) e del Nord-ovest (+1,0%). Nelle regioni del Centro la crescita è inferiore alla media e risulta pari allo 0,6%. Per quel che riguarda gli andamenti settoriali dell'occupazione, nel Mezzogiorno, segnala l'Istat, la crescita riguarda, in particolare l'industria, il settore che comprende commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni e gli altri servizi (rispettivamente +2,6%, +2,1% e +2,0%). Nel Nord-est gli aumenti più marcati si registrano per i servizi finanziari, immobiliari e professionali (+5,0%) e per l'agricoltura (+4,4%). Il Nord-ovest è caratterizzato da incrementi maggiori nel commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+3,0%) e nei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+1,0%). Anche nel Centro, i risultati migliori riguardano i servizi finanziari, immobiliari e professionali (+3,0%) e l'agricoltura (+2,3%).