LAVORO: DA FONDAZIONE CARIPARO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETà DA 1 MLN

12 dicembre 2017- 11:33

Padova, 12 dic. (AdnKronos) - Fondazione Cariparo propone per il 2017-2018 una nuova edizione del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, con l’obiettivo di dare risposte concrete al problema della disoccupazione, favorendo i processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro. Il Fondo, avviato nel 2009, nasce dalla collaborazione tra enti e istituzioni del territorio di Padova e Rovigo che, per la realizzazione del progetto, condividono non solo risorse economiche, ma anche competenze, servizi ed esperienze.Un milione di euro è lo stanziamento iniziale della Fondazione per le province di Padova e Rovigo. Nel padovano, dove nel 2016 grazie al Fondo sono state avviate al lavoro oltre 1.400 persone, partecipano all’iniziativa la Diocesi di Padova e il Comune di Padova, che hanno stanziato rispettivamente 100.000 euro e 150.000 euro e che mettono a disposizione gli operatori volontari degli Sportelli di Solidarietà, la Camera di Commercio di Padova con 25.000 euro e la Provincia di Padova che mette a disposizione i propri servizi per l’impiego.In Polesine, dove nel 2016 sono state avviate al lavoro oltre 750 persone, aderiscono al Fondo le Diocesi di Adria-Rovigo e di Chioggia, che hanno stanziato rispettivamente 10.000 euro e che mettono a disposizione gli operatori volontari degli Sportelli di Solidarietà, la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare, che ha sostenuto l’iniziativa con 10.000 euro, e la Provincia di Rovigo, che mette a disposizione i propri servizi per l’impiego.