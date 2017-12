LAVORO: DA FONDAZIONE CARIPARO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETà DA 1 MLN (2)

12 dicembre 2017- 11:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I destinatari delle attività del Fondo sono persone disoccupate residenti o domiciliate nelle province di Padova e di Rovigo o nelle aree degli enti partecipanti che, tenendo conto delle condizioni familiari, si trovino in situazioni di disagio economico o sociale.Gli strumenti utilizzati dal Fondo saranno: tirocini formativi e di reinserimento lavorativo con borsa lavoro per promuovere l’acquisizione o il potenziamento di competenze utili ad accrescere le opportunità di assunzione; doti di lavoro per coloro che hanno raggiunto accordi con i datori di lavoro per l’assunzione, con particolare riguardo a contratti di lavoro a tempo indeterminato; corsi di formazione e stage in aziende interessate all’assunzione di chi è senza lavoro, anche con specifici profili professionali, e corsi funzionali all’avvio di attività di lavoro autonomo; contratti di lavoro occasionale e libretti di famiglia, che sostituiscono i vecchi voucher; altri progetti in convenzione, proposti da enti del territorio, che promuovano l’occupazione di persone in situazioni di disagio.