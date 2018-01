LAVORO: DAMIANO, ANCORA IN FASE DI ASSESTAMENTO

18 gennaio 2018- 19:41

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "I dati dell'Osservatorio dell'Inps su occupazione e pensioni sono molto interessanti e confermano che ci troviamo ancora in una fase di assestamento". Ad affermarlo in una nota è Cesare Damiano, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera."Ci sono dati positivi e negativi che potranno essere letti meglio nel medio-lungo periodo. È confortante -sottolinea- l'andamento, in calo, della cassa integrazione e, a novembre, delle domande di disoccupazione (-26% su ottobre, anche se siamo a un +4% rispetto a dicembre 2016). Più contraddittori i dati sul mercato del lavoro che evidenziano la compressione dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni: il 23% nei primi undici mesi del 2017, a fronte del 39% del 2015".