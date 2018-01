**LAVORO: DEL CONTE, PIANI SUD E GIOVANI RIFINANZIATI ANCHE IN 2018**

25 gennaio 2018- 17:42

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Il successo di questa politica attiva, che ha contribuito significativamente alla crescita occupazionale registrata in Italia nel 2017, ci ha convinti a rifinanziarla anche per il 2018". Così all'Adnkronos il presidente Anpal Maurizio Del Conte sui circa 190mila posti di lavoro creati nel 2017 con i 730 milioni di incentivi del fondo Ue gestiti dall'Agenzia per le politiche attive del lavoro nell'ambito dei programmi Occupazione Sud e Occupazione giovani.