14 luglio 2018- 14:51 **Lavoro: Di Maio, -8mila posti? numero spuntato all'ultimo, lobby contro di noi**

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata". Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila posti di lavoro. "C'è un altro numero invece: 8mila. Perchè nella relazione c'è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Ci tengo a dirvi che quel numero è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dal governo". La verità, osserva, è che "questo dl Dignità ha contro lobby di tutti i tipi".