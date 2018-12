7 dicembre 2018- 13:20 Lavoro: Di Maio, abbasseremo costo e semplificheremo vita imprese

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Martedì, al tavolo per le Pmi che faremo al ministero dello Sviluppo economico, ci saranno delle novità sull'abbassamento del costo del lavoro, sulle assunzioni per i contratti a tempo indeterminato e per i pagamenti dei debiti della P.A. alle imprese che aspettano da anni". Lo dice, in un'intervista al Tg2, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio."Il miglior modo per aiutare le imprese in Italia è lasciarle in pace, per lasciarle in pace è necessario eliminare un po' di scartoffie e, con questo decreto" dice riguardo al dl atteso in Cdm sulle semplificazioni, "faremo un primo passo".