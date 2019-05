28 maggio 2019- 13:39 Lavoro: Di Maio al Colle per scelta cavalieri

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio è stato questa mattina al Quirinale per la riunione, a cui ha preso parte anche il Presidente della Repubblica, per l'individuazione delle candidature per la nomina a Cavaliere del lavoro. Nessun vertice a due però, spiegano fonti del Colle, si è tenuto a margine della riunione.