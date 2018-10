31 ottobre 2018- 12:58 Lavoro: Di Maio, bonus da 2.340 euro per aziende che assumono

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Finora i centri per l’impiego non hanno funzionato anche perché gli sono stati progressivamente tagliati i fondi. Partiremo allora mettendo insieme i centri pubblici da riformare e job center privati. Tutti quelli che avranno il reddito dovranno essere formati sulla base delle tendenze di mercato che andranno verificate regione per regione". Lo dice Luigi Di Maio in 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica' di Bruno Vespa in uscita da Rai Eri Mondadori il 7 novembre. "Il momento cruciale è la proposta di lavoro. Se sarà l’agenzia privata a trovare la proposta giusta, sarà compensata con il triplo di 780 euro. Se sarà il centro pubblico, sarà l’impresa che assume il lavoratore ad avere lo stesso bonus. 780 euro moltiplicati per tre”. Le imprese come si metteranno in rete con i centri per l’impiego? “Riusciremo a realizzare questo collegamento in tre mesi, grazie alla collaborazione del professor Mimmo Parisi dell’università del Mississippi. Parisi è un pugliese emigrato trent’anni fa e pronto a tornare. Ha realizzato negli Stati Uniti un software in grado di verificare le capacità di ciascuna persona che andremo formando. L’azienda che cerca personale potrà verificare in tempo reale il livello di formazione che sarà progressivamente raggiunto dai candidati. Il software già è disponibile e viene controllato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro". Tempi di attivazione? "Il processo pubblico-privato partirà entro il mese di marzo 2019. Il primo lavoro che dovremo fare è il coaching, come avviene negli Stati Uniti: non far perdere nuove occasioni a persone che non sanno di avere il talento per un nuovo lavoro: conosciamo persone devastate per l’assenza di lavoro, Il nostro obiettivo è convincere a provare tanti individui che non sanno di avere il talento giusto”.