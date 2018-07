9 luglio 2018- 21:45 Lavoro: Di Maio, confronto su voucher ma no sfruttamento

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Se si vogliono reintrodurre i voucher per sfruttare la gente il M5s voterà contro. Se si reintroduco i voucher per specifiche mansioni e non per sfruttare i lavoratori allora ne possiamo parlare". Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su la7.