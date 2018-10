1 ottobre 2018- 15:10 Lavoro: Di Maio, in dati Istat ancora troppo precariato e sfruttamento

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Non voglio utilizzare quei dati per dire che le cose vanno bene. Quel numero ha dentro troppo precariato e sfruttamento". Così il ministro del lavoro Luigi di Maio, a margine dell’iniziativa Uilm. "Va bene questo numero ma c’è ancora tanto da fare per creare lavoro stabile. E infatti in legge di bilancio ci saranno incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato”, prosegue.