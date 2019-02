21 febbraio 2019- 16:25 Lavoro: Di Maio, 'primi effetti da Dl Dignità, dati chiari e incontrovertibili'

Roma, 21 feb- (AdnKronos) - "I primi effetti del Decreto Dignità mi danno tanto entusiasmo per andare avanti su questa strada". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post su Facebook commentando i dati diffusi oggi dall'Inps. Numeri che "hanno un grande pregio: sono asettici, chiari e incontrovertibili".Nel 2018, rileva Di Maio, "le assunzioni dei datori privati sono state 7.424.293 (+5,1% sul 2017), con ben 431.246 contratti in più nel nostro paese; al momento si contano 200.450 nuovi contratti a tempo indeterminato in più rispetto al 2017; c’è stato un boom delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (+76,2%). C’è poi un altro dato, incontrovertibile, che vede i contratti a tempo indeterminato, che sono cresciuti durante tutto il 2018, crescere a una velocità maggiore (superiore al 100% rispetto a prima) proprio da novembre", sottolinea Di Maio. "Sono i primi effetti, appunto, del Decreto Dignità e - rileva Di Maio- mi danno tanto entusiasmo per andare avanti su questa strada. Non cerco un applauso, non li comunico per ottenere consenso, bensì per dimostrare che un’alternativa al pensiero dominante di chi ci ha preceduto esiste: è concreta, è reale. So bene che il problema non è risolto, ci sono ancora troppi precari che meritano una vita migliore, la strada da compiere è ancora lunga ma oggi, quantomeno, sappiamo di aver preso quella giusta. Perché quello che dimostrano i dati di oggi è che le imprese per non perdere il capitale umano che avevano formato hanno assunto i lavoratori. E questo significa che i lavoratori per le aziende sono un valore e non un costo".